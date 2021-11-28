محافظ المنيا يتابع جهود مديرية الطب البيطري بجميع المراكز

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نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، 7حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم على مدار7 ايام بالتعاون مع الجهات المعنية بـ6 مراكز( سمالوط- ملوى- مغاغة- ديرمواس- مطاى- ابو قرقاص ).

وأكد الدكتور محمدعثمان مدير مديرية الطب البيطرى ،على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 12 محضر متنوع باجمالى 52.250 كيلو جرام لحوم، منها تحرير محضر بإجمالى وزن 15 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتحرير 11 محضر بإجمالى وزن 37.250كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين