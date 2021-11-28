طلاب مدارس يزورون الجهات الشرطية بالمحافظات

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قامت مديريات أمن القاهرة والقليوبية والمنوفية والمنيا بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما إدارة شرطة النجدة وإدارة الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة خيالة الشرطة حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، كما تم تنظيم إحتفالية تضمنت عروض متنوعة مهارات ركوب الخيل، عرض لكلاب الأمن والحراسة للكشف عن المفرقعات«وتوزيع الهدايا عليهم .

وتوجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن .