برلماني ينتقد الجامعات الأهلية: جاءت لمنافسة القطاع الخاص

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طالب النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وقال أبوالعلا، «اللى شفناه في العامين الماضيين هو أن الجامعات الاهلية لم تات إلا لمنافسة الجامعات الخاصة»، متابعا، «المصروفات متقاربة والمجاميع والتنسيق متساوى».

واضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هدفنا هو تطوير التعليم، وليس منافسة التعليم الخاص، موجها عدة تساؤلات عن التعديلات المقدمة، من الحكومة، مشيرا إلى أن الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن نتمنى أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة في الأسعار.