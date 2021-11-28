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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائي بطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت، والذي أقيم بالمدينة الرياضية " +The Club" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع "ستريت وورك أوت" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3، خلال الفترة من (٢٥-٢٧) نوفمبر الجاري، بمشاركة ٥٠٠ لاعب ولاعبة من ٤٢ دولة.



وخلال كلمته، أكد الدكتور اشرف صبحي أن استضافة بطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت هو استكمالا لثقة الاتحادات في التنظيم المصري للبطولات الدولية، من خلال إسناد العديد من البطولات القارية بعد النجاحات الهائلة التي حققتها مصر علي المستوي التنظيمي، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وسعيها لتوفير كافة الإمكانيات لتصبح مصر قبلة لاستضافة كافة البطولات الدولية.

أشار "صبحي" الي الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد المصري "ستريت وورك أوت" لنشر رياضات الشارع والتي تساهم في تحقيق رؤية الوزارة في جعل الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع، تماشياً مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة، مثنياً علي أداء الاتحاد المصري لرياضات الشارع ونجاحه في التنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية لاستضافة مصر لبطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت ضمن البطولات الدولية الرياضية التي تستضيفها مصر علي مدار العام، معرباً عن سعادته بالأنشطة التي يقدمها اتحاد ستريت وورك أوت منذ إنشائه، والبصمة الواضحة التي تركها خلال فترة وجيزه.

ومن جهته، قدم بليغ أبو عايد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع ستريت وورك أوت، الشكر لوزير الشباب والرياضة علي الدعم المتواصل للاتحاد، معرباً عن سعادته لإقامة البطولة بالمدينة الرياضية " +The Club" بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تُعد بداية لاستضافة كبري البطولات الدولية بالجمهورية الجديدة.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الاولي في منافسات بطولة العالم للياقة التنافسية وستريت فيت.