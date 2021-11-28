وزارة التعليم تنظم مسابقه للصحافه والازاعه في كفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

نظمت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مسابقة الإذاعة والصحافة المدرسية ومعرض الطفولة بمدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة بمدينة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت رعاية محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وبتنفيذ محي الدين الخيري، موجه عام الصحافة بمديرية التربية النوعية بكفر الشيخ، ورباب السيد، الموجه الأول المركزي للصحافة المدرسية بالمحافظة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، في تصريحات له، الأحد، إنه سعيد بحضور مسابقة الإذاعة والصحافة المدرسية، وهذا جهد كبير قام به المنظمون، موضحًا أن الأعمال دائمًا تكون جميلة ورائعة بتدخل الطلاب بها حتى لو كانت ناقصة، فعمل الطالب هو خير دليل على اجتهاد، مضيفًا «نحن دائمًا نشجع المهارات الفنية للطلاب ومعها، ودائمًا الأنشطة هي عنوان إبداع الطلاب».

وأشار محمد شوقي، عضو لجنة تحكيم وزارة التربية والتعليم، إلى أن جمال الأعمال أن يكون من عمل الطالب، وباستشارة اخصائي الصحافة، وأن جميع الأعمال الإذاعية والصحفية رائعة وجميلة وبذل فيها جهد كبير، ونحن نقيم الأعمال بحيادية وتخضع لعدد من النقاط.

وأضاف محمود بسيوني، عضو لجنة التحكيم بالوزارة، أن جميع الإبداعات رائعة ومجهود رائع ولكن التقيم يخضع لأمور ونقاط تعبر عن العدالة بين جميع الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال محي خيري، موجه عام الصحافة بمديرية التربية والتعليم ومنظم المسابقة، إن جميع الأمم تنهض بالعلم والمعلم وتشجيع الأنشطة، ومصر تهتم كثيرًا بالعلم وتشجيع الأنشطة، وأن وزارة التربية والتعليم أعطت الأنشطة اهتمام كبير، من أجل تشجيع الطلاب على إخراج موهبتهم للجميع والتعبير عنها.

وأضاف أن الرسول الكريم هو قدوتنا، وعلينا إبراز العمل الإعلامي من خلال الإعلام التربوي لمحاربة الظواهر السلبية التي تظهر بالمجتمع من أجل معالجتها، ونحن أخذنا على عاتقنا العمل الجاد وبذل كل الجهد في تحقيق ماهو أفضل للصحافة المدرسية، آملين أن يرتقي الجميع للإعلام التربوي، وأن يكون داعم لبلدنا الحبيب ولصالح المجتمع.

وأكد أن المسابقة أفضل مابها هو جهد الطلاب والمعلم للتعبير عن مواهبهم الدفينة.

كفرالشيخ

كفرالشيخ

كفرالشيخ