«الأسنان»: خاطبنا «المالية» و«صحة النواب» بشأن المحاسبة الضريبية

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن مخاطبتها للجهات المختصة بوزارة المالية، لتعديل نسبة التكاليف من 10 إلى 25%، في المحاسبات الضريبية، خاصة بعد تعويم الجنيه وما ترتب عليه من تضاعف في أسعار الخدمات، وزيادة التكاليف على أطباء الأسنان، في حين عدم زيادة أسعار الكشف بنفس النسبة.

وأضافت النقابة في بيان صحفي نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن علاج الأسنان له طبيعة خاصة، دون سائر التخصصات الطبية لما يستهلك فيه من خامات ومواد وأدوات للكشف والعلاج، وقدمت النقابة خطابات إلى وزارة المالية، ومرفق بها بعض حسابات التكاليف وتغيرات الاسعار السنوية.

وتابع البيان: «كان الرد أن النسبة المعمول بها هي حسب القانون ولا يمكن تجاوزها، وعليه تم مخاطبة السيد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لطلب تقديم مشروع قانون جديد، وستستمر النقابة في مطالبة الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا الشأن».