وكيل «النواب» يطالب بإعادة النظر في «مادة فائض أرباح الجامعات الأهلية»

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أعلن محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون «الجامعات الخاصة والأهلية».

وقال أبوالعينين، خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد: «العالم يهتم بالتعليم ومشروع القانون يحقق الهدف منه في تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما».

وأضاف متسائلا: «من يحدد التنسيق بين الجامعات ومن يحدد الحد الأدنى للقبول ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجماعات الاهلية والخاصة ومن يدير هذه المنظومة ومن يدير الامر بعد تحقيق الفصل ومن المسؤول؟»، وتابع: «نحرص على نشاط الجامعات الأهلية بقوة والجامعة الأهلية لا تهدف للربح» مطالبا بإعادة النظر في المادة 15 أو شرحها للنواب كي تكون الجامعات قوية وتطور نفسها بنفسها.

وتنص المادة 15 على: «تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على ان يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.. «على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى».

وعقب النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا: «الجامعات الأهلية تحقق فائضا ولكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية».