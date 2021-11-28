«شباب ورياضة الإسكندرية» تواجه مخاطر السوشيال ميديا بحملات توعية (صور)

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، حملات توعوية بمختلف المراكز والهيئات الشبابية والرياضية في الاسكندرية، للتوعية بمخاطر الانترنت والتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، على الطلائع والشباب.

وقالت «صفاء»، أن الحملات التي تهدف إلى تثقيف الطلائع والشباب لرفع الوعي لديهم،يجرى تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والإقليم الكشفي العربي والمنظمة الدولية للهجرة (مكتب مصر)، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات،لرفع الوعي لحماية الأطفال والشباب من مخاطر الانترنت، وتستمر فعالياتها حتى نهاية ديسمبر المقبل، بجميع مراكز الشباب.

وأشارت إلى أن الهدف من مشروع التوعية هو توجيه سلوك الطلائع والشباب لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سليم لحمايتهم من الاستغلال ومخاطر الإنترنت، والحد منها من خلال الوعي، وكذلك دعم المعلمين وأولياء الأمور ليصبحوا أكثر معرفة بمخاطر الإنترنت على الاولاد، وأن يصبحوا أكثر علما بطرق حماية الأطفال والشباب من مخاطره و‏ توعية الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين والمسؤولين عن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت .

ويتضمن فعاليات المشروع التثقيفي، ألعاب وأنشطة كشفية ومسابقات وتوزيع هدايا على المشاركين، بهدف دعم وتثقيف الشباب السكندري في كافة المجالات الرياضية والثقافية، لترسيخ شعار «عقول واعية عقول مدركة».

وفى سياق متصل وفي ضوء اهتمام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والسعي الدائم للعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل على التمكين الاقتصادي لها حيث انها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة، وحيث يُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، نفذ نادي الفتاة والمرأة، ورشة عمل الخرز «بمركز شباب الأنفوشي» فرع الجمرك،وذلك ضمن خطة النشاط الفني لشهر نوفمبر للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، بهدف العمل على دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتساب مهارات جديدة.

بمسابقات وعروض ثقافية .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تواجه مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا بحملات توعية بالمراكز (صور)

بمسابقات وعروض ثقافية .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تواجه مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا بحملات توعية بالمراكز (صور)

بمسابقات وعروض ثقافية .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تواجه مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا بحملات توعية بالمراكز (صور)

بمسابقات وعروض ثقافية .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تواجه مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا بحملات توعية بالمراكز (صور)

بمسابقات وعروض ثقافية .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تواجه مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا بحملات توعية بالمراكز (صور)

بمسابقات وعروض ثقافية .. "شباب ورياضة الإسكندرية" تواجه مخاطر الانترنت والسوشيال ميديا بحملات توعية بالمراكز (صور)