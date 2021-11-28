«التعليم»: عقد امتحانات التيرم الأول للصف الرابع الابتدائي في يناير

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى سيعقد خلال شهر يناير القادم وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2021/2022.

وأضافت الوزارة أن امتحان الشهر والمقررعقده يوم 5 ديسمبر المقبل لن يكون بديلا عن امتحان التيرم الاول .

وأوضحت الوزارة أن امتحان التيرم الأول سيكون في منهج الفصل الدراسى الأول كاملا، بينما سيكون امتحان شهر ديسمبر فيما درسه الطالب حتى 15 نوفمبر الجارى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائى كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)

- الاختبار على مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.

-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- المواد الأساسية هي: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.