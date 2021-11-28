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أعلنت مدل بيست، شركة الترفيه الموسيقي المسؤولة عن إقامة مهرجان ساوندستورم، عن مشاركة إضافية لنخبة من نجوم الموسيقى الراقصة من السعودية ومنطقة الخليج، مما يعزز قائمة الفنانين المشاركين إلى 132 فناناً ممن أكّدوا حضورهم في مهرجان الموسيقى العالمي ساوندستورم 21، المقرر إقامته في الرياض بين 16-19 ديسمبر الجاري.

من جانبه قال طلال البهيتي، مدير العمليات ورئيس قسم المواهب في مدل بيست: «تأتي إضافة هذه المجموعة من الفنانين إلى قائمة المشاركين المتألقة لتنسجم مع التزامنا بتعزيز المشهد الفني في المنطقة، ويسرّنا استقطاب أشهر وأفضل الفنانين في مجال الموسيقى الراقصة، مع تقديم المواهب الإقليمية لجمهورنا في المنطقة. فنحن ننظر إلى المستقبل على أنه يجمع بين أفضل المواهب العالمية مع أشهر الفنانين من الشرق الأوسط، لتقديم عروضٍ مبهرة تذهل هذا الجمهور المميز بكل تفاصيلها».

ويشارك أيضًا بالمهرجان حالياً بفنانين كبار مثلNic Faciulli وRicardo Villalobos إلى جانب أشهر النجوم العالميين، لينضمّ هؤلاء النجوم الجدد إلى قائمة الفنانين المشاركين الذين أكّدوا حضورهم إلى المهرجان.