«عائلة لاسعة جداً».. أحمد زاهر وعائلته في مهمة مسرحية بالسعودية

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لأول مرّة يقف النجم أحمد زاهر وبناته ملك وليلى على خشبة المسرح في عمل يجمعهم معا، من خلال مسرحية تحمل اسم «عائلة لاسعه جدا» تعرض، ٢ ديسمبر المقبل، بالسعودية، بموسم الرياض على مسرح بكر الشدي.

المسرحية كوميدية اجتماعية بطولة أحمد فتحي وأحمد زاهر ومنة فضالي ومروة عبدالمنعم، إخراج تامر كرم.

يذكر أن سنوات غياب أحمد زاهر عن المسرح اقتربت من 17 سنة وشارك في المسرح بأعمال «أدلعى يا دوسة»، و«ليالى الأزبكية».

معروف أن زاهر قام مؤخرا ببطولة حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل ورا كل باب، وجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى «يحيى أبوالمجد»، ويشاركه في بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.