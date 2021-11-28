خوفا من «أوميكرون».. فرض ارتداء الكمامات إجباريا في بريطانيا بعد ظهور إصابات

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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، الأحد، فرض ارتداء الكمامات إجباريا بسبب المخاوف المثارة حول متغير كورونا الجديد المعروف باسم «أوميكرون»، قائلا: «الكمامات ستعود اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في المتاجر ووسائل النقل العام».

وأكد الوزير أن هذه الخطوة سيجري تطبيقها وذلك بعد اكتشاف أول حالتين أمس من متغير أوميكرون «في المملكة المتحدة، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «زي صن» البريطانية نشرته اليوم.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون خطابا للأمة قال فيه إنه على ثقة مطلقة بأن أعياد الكريسماس هذا العام سوف تكون أفضل من احتفالات العام الماضي، وذلك وسط مخاوف من انتشار «أوميكرون».

ورغم المخاوف المتزايدة من متغير «أوميكرون»، وعد رئيس الوزراء البريطاني بأن تكون الاحتفالات أفضل وبشكل كبير مما كانت عليه العام الماضي.

بينما أكد جاويد أن بريطانيا لن تقترب من الإغلاق الكامل وأن احتفالات الكريسماس سوف تكون «رائعة»، على الرغم من مشاعر الذعر بسبب متغير «أوميكرون» الذي تأكدت إصابته لشخصين مما أثار مخاوف من أن تعود المملكة المتحدة لتطبيق تدابير الإغلاق في هذا الموسم الاحتفالي .

وقال جاويد : «نعلم الآن أن مثل هذه التدابير تحمل ثمنا باهضا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن لها عواقب صحية أخرى مثل التأثير على الحالة النفسية» .

وأضاف أنه إذا كان على المرء اتخاذ قرارات مثل هذه فيجب أن تتتخذ بعناية شديدة، «ولكننا لم نصل إلى هذه الحد بعد ولم نقترب منه» .

وفي الوقت نفسه شددت بريطانيا من إجراءات السفر للخارج وقواعد العزل الذاتي بعد ظهور حالتي الإصابة بأوميكرون على أراضيها .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، صنفت أوميكرون متحور فيروس كورونا الجديد، B.1.1.529، باعتباره «مثيرا للقلق»، في حين اتخذت عدة دول على مستوى العالم إجراءات مشددة من بينها إغلاق أبوابها أمام 7دول إفريقية في مقدمتهم جنوب إفريقيا، وذلك للحيولة دون تفشي المرض .