الإسكندرية تواصل تجميل وتطوير الحدائق ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

تواصل الأجهزة التنفيذية في الاسكندرية، فعاليات المبادرة التي أطلقها محافظ الإسكندرية، لإعادة الرونق الحضاري للمدينة تحت شعار «عروس البحر من تاني»، حيث تابع رؤساء الأحياء أعمال تجميل الحدائق بالشوارع والميادين وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي وذلك تنفيذا لمبادرة «عروس البحر من تاني» وإتساقًـا مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».

في هذا الصدد، تابع السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال التطوير ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي واستكمال أعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة بشارع الميناء بالبيطاش وأمام ميناء الدخيلة ،وحديقة المقابر بالبيطاش وحديقة موزع الدواجن، وأمام البيطاش الرئيسي وأمام جامع الحديد والصلب، والعمل على زيادة الإنتاج بمشتل المكس، وكذلك استكمال أعمال تبليط النخيل بالجزيرة الوسطى من بعد الأورمان .

وفي حي العامرية ثان تابع اللواء أشرف بهجت أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال النظافه بصينية الهوارية حفاظا على المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها والظهور بالمظهر اللائق .

وواصل حي الجمرك جهوده للارتقاء بمستوى التشجير، والمظهر الحضاري والجمالي الحدائق في الشوارع والميادين بنطاق الحي، كما واصل الحي صيانة وتأمين أعمدة الكهرباء وشبكات الإضاءة بشارع أبي الدرداء .

وقام حي وسط برئاسة رجب النقيدي بمواصلة الجهود لرفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بقرى أبيس الثمانينات، وإنارة الأجزاء المطفأة بمحور المحمودية، وكذا اصلاح الاعطال بنطاق مدرسة محمد على الصناعية بالشاطبي وإنارة شارع رياض باشا وقنال السويس .

وفي ذات السياق واصل حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مصطفي كامل، ومنطقة طوسون، وذلك في ضوء إستهداف إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة مرفق الإنارة .

الإسكندرية تواصل تنفيذ "عروس البحر من تاني": تجميل وتطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية (صور)

الإسكندرية تواصل تنفيذ "عروس البحر من تاني": تجميل وتطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية (صور)

الإسكندرية تواصل تنفيذ "عروس البحر من تاني": تجميل وتطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية (صور)

الإسكندرية تواصل تنفيذ "عروس البحر من تاني": تجميل وتطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية (صور)