عرض بلغة الإشارة وفقرات فنية.. جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)

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شهد الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فاعليات إفتتاح مهرجان «حياة جديدة بروح جديدة»، للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة والذي تنظمه جامعة الإسكندرية، ممثلة في مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين حتى 1 ديسمبر 2021.

وقال «أبوالنجا»، خلال الاحتفالية أن موضوع الاحتفالية يمثل جانب هام جدا في مجتمعنا والعالم أجمع لذا تحركت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقامت بإبرام اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة من 50 مادة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على المشاركة في كافة المجالات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع ،لذا قامت جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، لتقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة على الاندماج في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات التعليمية بأحدث الطرق التكنولوجية لتأهيل هؤلاء الطلاب للتعامل مع المجتمع الخارجي وسوق العمل.

وقدمت الدكتورة ندي ثابت عضو مجلس النواب، عرض كامل لبرنامج المهرجان وأهم الأنشطة والعروض التي يتناولها وتاريخ جمعية قرية الأمل للتأهيل الاجتماعى للمعاقين.

فيما أشارت الدكتورة مني المعتز المدير التنفيذي لمركز طه حسين، أن المهرجان يعتبر الأول من نوعه في رحاب جامعة الإسكندرية ويعتبر تتويجاً لجهد أكثر من 4 سنوات من العمل، معربة مش عن أملها في بناء مجتمع يستطيع أن يستوعب جميع الفئات ،كما قدمت الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة لدعمه الكبير لأنشطة المركز حتي تم افتتاحه في مارس 2021 وامداده بكافة الوسائط التعليمية الحديثة لخدمة الطلاب والخريجين ،كما يدعم المركز مفهوم «الإتاحة» حيث تم بناؤه باتباع اكواد الإتاحة الهندسية ليصبح أول مركز متاح بالجامعة.

تم خلال الاحتفال تقديم عروض فنية وعزف موسيقى وكورال وعرض بلغة الإشارة وكذلك عرض لقصص نجاح من متحدي الإعاقة.

حضر إفتتاح المهرجان الدكتور أشرف مرعي المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص من ذوي الإعاقة وبافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالاسكندرية، والدكتورة جانيت سليمان المدير التنفيذي لجمعية قرية الأمل وعمداء كليات الآداب والتربية والتمريض والتربية النوعية ومعهد الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات وممثلي من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لمتحدي الإعاقة.

عرض بلغة الإشارة وفقرات فنية .. جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "حياة جديدة بروح جديدة" (صور)

عرض بلغة الإشارة وفقرات فنية .. جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "حياة جديدة بروح جديدة" (صور)