«بيطري الأقصر»: تشكيل لجنة لدراسة الوضع الوبائي للحيوانات

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شكلت الطب البيطري بالأقصر، لجنة برأسة د. فتحي سلمي، مدير عام مديرية الطب البيطري وعضوية كلا من: د. الشيماء حفني، طبيبة بادارة التخطيط والترصد بالمديرية، ود. مايكل رفعت، رئيس وحدة بندر الأقصر، وذلك طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الوضع الوبائي لامراض الخيول بالمحافظة.

وتوجهت اللجنة إلى مستشفى الرفق بالحيوان ACE لمعرفة الوضع الوبائي للحيوانات المترددة على المستشفى، وكذلك تم التنسيق مع المؤسسة في انشطتها من علاج الخيول مجانا، علاج القطط والكلاب مجانا.

كما تم توفير أماكن إيواء للقطط والكلاب، خصي الذكور وتعقيم الإناث وتم التنسيق لوضع بروتوكول تعاون لتحقيق صحة وسلامة الحيوان وخدمة المجتمع .