محافظ مطروح يتفقد مصنع الوجبات المدرسية

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد مصنع الوجبة المدرسية بمرسى مطروح .

رافقه جولته اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و عمرمجاور مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندس خالد عمران مدير مصنع الوجبة المدرسية

وتفقد محافظ مطروح خطوط الانتاج بدءً من مرحلة دخول العمال والتطهيرو التعقيم ثم مرحلة عجن الدقيق مرورا بالتقطيع والفرن والتغليف والتعبئة .

وكذلك ثلاجات التبريد والحفظ لمستلزمات الوجبة والعصائر ،

كما تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير الجديدة بالمصنع من انشاء مغسلة لملابس العمال ومخازن لكراتين التعبئة وكذلك مقترح تجديد ارضية المصنع وفق شروط السلامة.

واطمئن محافظ مطروح خلال الجولة على صلاحية المنتجات المخزنة الموردة للمصنع والتى يتم استلامها بعد موافقة هيئة الغذاء ، كما يتم مراجعة استلام الوجبة من خلال مديرية التربية والتعليم والمدارس لتسليم وجبة صحية للطلاب.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على مزيد من تحسين وجودة المنتج لأبنائنا الطلاب.

مع متابعة كافة الاراء والمقترحات خاصة مع بدء توزيع الوجبة المدرسية اليوم بمدارس مطروح، وكذلك العمل على التسويق والترويج لمنتج المصنع،

وتطويره أول بأول بما يحافظ على استقرار عمالة المصنع طوال العام