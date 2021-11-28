إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

★ ★ ★ ★ ★

أطلق أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بمكتبه، اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج تعزيز الأمن الفكري، بحضور وكيل الإمارة عبدالرحمن الوزان، والوكيل للشؤون الأمنية بالإمارة نايف المرواني. أشاد سموه بهذه الخطوة المميزة نحو التحول الإلكتروني، لتمكين الجهات المشاركة بالبرنامج من توثيق جهودها ومتابعة برامجها التدريبية والتوعوية التي تسهم في تحقيق أهداف برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة.

ونوه بالبرنامج الذي كان له جهود كشفت عنها الأرقام والإحصاءات والمخرجات المتحققة، بعد أن بلغ عدد المستفيدين من اللقاءات والفعاليات التي نظمها 492800 مستفيد في عامه الأول، مشيراً إلى أن البرنامج جاء امتدادًا لحملة «معًا ضد الإرهاب والفكر الضال»، التي حققت أصداء واسعة على المستوى الإقليمي، إذ بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 850 ألف مستفيد شملت الفعاليات واللقاءات والرسائل التوعوية لحماية عقول النشء من الإرهاب والأفكار الضالة، مثمنًا تعاون الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لدعمها جهود برنامج تعزيز الأمن الفكري.

واطلع أمير القصيم خلال إطلاق المنصة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجهات المشاركة في البرنامج، التي تهدف إلى تعزيز دور الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة في البرنامج، وسهولة التنسيق ومتابعة جهود الجهات المشاركة بما يتناسب مع رؤية وأهداف البرنامج.