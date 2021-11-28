مايكل أوين يتوقع نتيجة مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

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دعم مايكل أوين أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي في مباراته أمام مانشستر يونايتد، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل تشيلسي حاليًا صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني ويسعى لزيادة الفارق إلى 4 نقاط بعد مباراة اليوم.

سيتجه البلوز إلى مباراته ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد على خلفية هزيمة يوفنتوس 4-0 في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

من ناحية أخرى، سيخوض مانشستر يونايتد مباراته ضد فريق المدرب توماس توخيل بعد أربع هزائم في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الشياطين الحمر حققوا فوزًا حاسمًا 2-0 على فياريال في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

يعتقد مايكل أوين أن تشيلسي «قوي للغاية» بالنسبة لمانشستر يونايتد وقد دعم البلوز ليحقق الفوز في هذه المباراة على الشياطين الحُمر.

وقال أوين في تصريحات إلى شبكة «بي بي سي سبورتس» البريطانية: «حصل مايكل كاريك على رد الفعل المطلوب من لاعبيه في منتصف الأسبوع أمام فياريال في دوري الأبطال، نفس الأمر بالنسبة للبلوز لقد كان رائعًا ضد يوفنتوس».

أضاف: «اعتقد ان كاريك سيعتمد على فان دي بيك وسانشو مرة أخرى هنا لكن تشيلسي بالنسبة لي قوي جدًا. أنا أتوقع فوز تشيلسي بالثلاثة نقاط».

وتعد صلابة تشيلسي الدفاعية وقوته الهجومية تجعله مرشحًا للفوز بالدوري الممتاز والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. تلقى البلوز أربعة أهداف فقط في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

سجل مانشستر يونايتد عشرين هدفًا فقط في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم. كافح الشياطين الحمر لخلق فرص لتسجيل الأهداف والحفاظ على الاستحواذ في الأسابيع الأخيرة.

وعانى مانشستر يونايتد بداية مروعة في موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم رحيل أولي جونار سولشاير عن الشياطين الحمر بعد الهزيمة 4-1 أمام واتفورد الأسبوع الماضي.

ويمكن القول إن تشيلسي هو أحد أفضل الفرق في أوروبا في الوقت الحالي، لكن اليونايتد لم يخسر في آخر سبع مباريات أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي. فريق مايكل كاريك يأمل في مواصلة الأمر ذاته مساء الأحد.