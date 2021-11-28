بيراميدز يصل ملعب المباراة لمواجهة مانياما الكونغولي

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وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إلى ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا استعدادا لخوض مباراة مانياما والتى تنطلق في الثالثة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفيدرالية.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح طريقة لعب الفريق المنافس والحديث عن طريقة وخطة لعب بيراميدز في اللقاء قبل التوجه مباشرة لملعب المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم على الفوز وتحقيق نتيجة تؤمن عبور بيراميدز إلى دور المجموعات.