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تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء اليوم الأحد صوب قلعة البلوز في ستامفورد بريدج من أجل متابعة مباراة القمة بين أصحاب الأرض فريق تشيلسي ونظيره مانشستر يونايتد في إحدى كلاسيكيات الكرة الإنجليزية.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة لها.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع وله 17 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 28 نوفمبر، عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة الإنجليزية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.