بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس يوم «طوبى للفقراء»

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس يوم «طوبى للفقراء»، بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي، وراعي الكاتدرائية، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والمونسينيور إستيفانو، مستشار سفارة الفاتيكان، وبعض الآباء الكهنة.

وألقى البطريرك الكلمة الروحية حول يوم «طوبى للفقراء»، موضحًا المعني الصحيح لكلمة فقير، حيث أوضح أن الفقر الحقيقي يكمن في عدم معرفة الله. واختتم غبطته القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن يوم «طوبى للفقراء»، هو يوم أطلقه البابا فرنسيس.