«النواب» ينعى النائب أحمد زيدان.. ومطالب بإطلاق اسمه على أحد شوارع دائرته

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نعى مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، النائب أحمد زيدان الذي توفى منذ أيام.

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب الذي ترأس الجلسة، تلقي المجلس إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد زيدان وخلو مقعده، ووقف الأعضاء دقيقة حدادا على روح النائب الراحل.

ونعى المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، النائب أحمد زيدان، وقال خلال الجلسة العامة: «أنعي فقيدنا الغالي وفقيد الوطن وكان خلوقا مجتهدا ونعتبره عند الله من المقبولين.. وأنقل مطالب النواب بإطلاق اسمه على أحد شوارع دائرته لمجلس الوزراء».

وقال المستشار أحمد سعد الدين: «يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق النائب أحمد زيدان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعى نحو تحقيق آمال أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذي حمل فيه أمانة تمثيلهم في مجلس النواب».

وتابع: «كان رحمه الله وبحق مثالاً فريداً للبرلمانى الشاب، المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً في أداء دوره التشريعى والرقابى، ساعياً بكل ما يملك من جهد في سبيل تحقيق آمال وطموحات كل من تعامل معه أو إلتقى به، وقد شهد على ذلك الآلاف من المواطنين الذين ساروا خلف جنازته من أبناء دائرته».

ونعى عدد من النواب، زميلهم الراحل، أحمد زيدان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وقال محمد أبوالعينين، وكيل المجلس: «فقدنا نائبا شابا كان يحظى بتقدير واحترام الجميع وكل يوم يحظى بالمزيد من الاحترام والتقدير بسبب عمله ومهنيته.. تغمده الله بواسع رحمته وجعله في صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء ولن ننساك يا احمد زيدان وانا لله وانا اليه راجعون".