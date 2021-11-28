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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد استئناف التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني للزمالك استئناف التدريبات في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل الموافق 3 ديسمبر المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

وكان كارتيرون غادر القاهرة اليوم متجها إلى دبي لقضاء فترة الإجازة على أن يعود يوم الخميس المقبل.

وخضع كارتيرون لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.