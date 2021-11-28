«جمارك مطار القاهرة» تضبط محاولة تهريب 302 كارت ائتمان

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أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، الحد، محاولة تهريب عدد من كروت الائتمان، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم رقم 913 القادمة من دبي، تم الاشتباه في راكب نيجيرى قادم من الإمارات،

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد الاشتباه، وتم تكليف لجنة من مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود 302 كارت ائتمان (فيزا) مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب وداخل جيوبه وعلى جسمه.

وقرر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 200 لسنة 2021.