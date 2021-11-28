★ ★ ★ ★ ★

نجح بالميراس البرازيلي في حصد لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس، بعدما حقق الفوز في المباراة التي جمعته بمواطنه فلامنجو بنتيجة 2-1، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية غدًا الإثنين 29 نوفمبر 2021 في مدينة زيورخ بسويسرا، ومن المقرر أن تقوم قناة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على منصة «يوتيوب» بنقل القرعة على الهواء مباشرة، فضلاً عن قناة بي ان سبورت باعتبارها تملك حقوق بث البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر- السابعة بتوقيت المكة المكرمة- السعودية- الثامنة بتوقيت دبي- الإمارات.

وكان جياني إنفانتينو رئيس فيفا قد أعلن أن الإمارات هي الدولة التي ستستضيف البطولة المقرر انطلاقها في بداية فبراير 2022 كموعد مبدئي قابل للتغيير بسبب تعارضها مع بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبعد تأهل بالميراس البرازيلي جاءت الأندية المشاركة في البطولة على النحو التالي:

الجزيرة الإماراتي المستضيف بطل الدوري الإماراتي، تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، مونتيري المكسيكي أبطال دوري الكونكاكاف، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس.

اقرأ أيضًا:

حصل على 94% من الأصوات.. بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق

شوبير يكشف عن عهد جديد بين الأهلي والزمالك

كان الأهلي قد بدأ يتحرك بالفعل في اتجاه حل أزمة تضارب موعد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة مع كأس العالم للأندية.

وأوضح الخطيب إلى أنه تم اسناد هذا الملف إلى المهندس خالد مرتجي للبدء في التواصل مع فيفا وكاف بحكم علاقاته الدولية والخارجية المتميزة لحل الأمر من الآن.

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه سيتم التنسيق من الآن حتى لا تتفاقم الأزمة وتصبح أمرا واقعا وهو ما يستطيع خالد مرتجى توضيحه وحله من خلال علاقاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.