«التعليم»: استلام شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مجانا من شركات المحمول

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الأول الثانوي العام التوجه لاستلام شرائح خطوط التابلت من خلال شركات المحمول، بدون مقابل مادي.

وطالبت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية بالالتزام بسداد قيمة التأمين على التابلت عن العام الدراسي 2021/ 2022 من خلال منافذ البريد المصري لطلاب المرحلة الثانوية الدارسين بالصفوف (الأول، والثاني، والثالث الثانوي) وكذلك القائمين على العملية التعليمية .

وحذرت الوزارة من أن عدم سداد قيمة التأمين على التابلت عن العام الدراسي 2021/ 2022 سيؤدي إلى سقوط الحق التأميني للطلاب على الاجهزة في حالة الفقد أو الإصلاح أو التلف.

وأكدت الوزارة أنه يجب على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/ 2022، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

وكذلك طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، وطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

وكذلك طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

كما يجب على المعلمين والقائمين على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.