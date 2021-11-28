«ناصر الاجتماعي» يشارك في فاعليات الحدث الافتتاحي لحاضنة تنمية وتطوير للحرف اليدوية بالواحات

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شارك محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في فاعليات افتتاح مشروع حاضنة تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية والصناعات البيئية في محافظة الوادي الجديد، والذي اطلقه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة وشركاء التنمية في المشروع على رأسهم سامويل كامارا، مدير المشروعات ببنك التنمية الإفريقي والذي يتولى إدارة المشروع من خلال دعم من برنامج الدانمارك العربي وجيهان السكري خبير التنمية الاجتماعي ووالاقتصادية ببنك التنمية الافريقي

وأفاد عشماوي بأن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي يؤمن بالدور المهم والتأثير الكبير للشركات الناشئة ورجال الأعمال وأهمية دعم الشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن دعم أفكار الشباب وريادة الأعمال يعد أحد أهم أولويات البنك والذي يأتي تماشيا مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وقال عشماوي: للبنك باع طويل في دعم الشباب المصري من خلال عده مبادرات في مجال ريادة الاعمال وخاصة في محافظة الوادي الجديد حيث سبق وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعى، بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى ويستهدف المشروع بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية«، متابعاً أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية ومساهمة من البنك في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي وقدراته التنافسية، جاري دراسة تمويل عده منتجات بالوادي الجديد ايضا مثل تمويل ثلاجات حفظ التمور ومشروع اكياس النخيل ومشروع صناعة الحرير ومشروع تدوير مخلفات النخيل .

من جانبه، أشار عبدالوهب لطفي مستشار مجلس إدارة البنك للتطوير والتعاون الدولي ان مشاريع ريادة الاعمال يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وخاصة في المناطق النائية بمصر وفي إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة، وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال موضحا ان البنك بصدد توقيع بروتوكول مع اكاديمية البحث العلمي لتبني افكار ومشروعات شباب محافظة الوادي في مجال الصناعات المرتبطة بالمحافظة .

جدير بالذكر ان البنك سبق قام بإطلاق مبادرة «رواد النيل» التي تؤكد على دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة حيث تم «تدشين أول مركز لتطوير الأعمال بفرع 6 اكتوبر لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات غير المالية التي يفتقدها أصحاب هذه المشروعات لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة، وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع وتوفير المعرفة والتدريب، وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.