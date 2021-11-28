«التعليم»: غلق باب الترشح بامتحانات الدبلومات الفنية.. وبدء المقابلات الشخصية الثلاثاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية (التجاري- الفندقي- الصناعي- الزراعي)، للعمل كرئيس ووكيل لجنة إدارة ولجنة نظام ومراقبة في الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدء اجراء مقابلات للمتقدمين لمهام رئيس ووكيل لجنة إدارة ولجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية بالمديريات التعليمية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 نوفمبر 2021، على ان يتم موافاة الوزارة بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني في موعد غايته الأحد 5 ديسمبر 2021، حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك في الادرة المركزية للتعليم الفني فور تسلم الاستمارات من المديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سوف يتم عقد اختبار للمرشحين لمهام رئيس ووكيل لجنة ادارة ولجنة نظام ومراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنية الوظيفة المرشح لها (رئيس أو وكيل لجنة).