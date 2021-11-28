بعد الحجر على الفنان رشوان توفيق .. مطالبات قانونية بسرعة إقرار قانون حماية المسنين

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قال خبراء قانونيون أن قانون حماية المسنين الذي يناقشه مجلس النواب حاليا وتم الحديث عن بعض ملامحه خلاال الأيام القليلة الماضية سيحمي الفنان رشوان توفيق، ومن له نفس تفاصيل واقعة الحجر التي تحدث عنها توفيق وقال أن إبنته وزوجها وحفيده أقاموا بها دعوي قضائية أمام المحكمة للحجر عليه بسبب الميراث.

أكد محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا أن قانون حماية المسنين وفقا لما تم الحديث عنه وعن نصوصه المقترحة سيكفل كافة الضمانات والحقوق والحريات والواجبات تجاه كبار السن، فهو بحق «طفره تشريعية» تتماشي مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف ميزار لــ «المصري اليوم» أن القانون عندما يخرج إلى النور والذي نأمل أن يكون ذك في أسرع وقت- سيحمي كل من تعرض لوقائع حجر أو أقيم ضده دعوي حجر مماثلة لواقعة الفنان رشوان توفيق، حيث نص القانون على عقوبات رادعة في هذا الشأن تحديدا.

فقد أرد قانون حماية المسنين عقوبة لكل من أهمل في رعاية المسن المكلف به، أو ألحق به ضررا تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل شخص أهمل في رعاية المسن المكلف به، أو لم يقم بواجبه تجاه المسن في اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو تحصّل هو على المساعدات المالية الخاصة بالمسن.

كما نص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا، لكل من امتنع عمدا عن تقديم الرعاية الكاملة للمسن المكلف به.

وإذا ترتب على أي مما سبق إيذاء للشخص المسن أو تسبب في جرح أو عاهة، تغلظ العقوبة لتصل إلى مدة حبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5، ويتم تغليظ العقوبة إذا كان المعتدي من أقارب المسن.