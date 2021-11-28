الإسماعيلي يكشف دور عواد في التعاقد مع خوان براون

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كشف أشرف خضر، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، عن دور محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع الأرجنتيني خوان براون، لكي يتولى تدريب فريق الدراويش.

وقال أشرف خضر، في تصريحات تليفزيونية :«قبل التعاقد مع خوان براون، تواصلنا مع محمد عواد، لمعرفة رأيه في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، خاصة أنه سبق له وأن دربه في صفوف الوحدة السعودي، منذ ثلاثة مواسم».

وأضاف:«محمد عواد، أشاد بالمدرب الأرجنتيني، وأكد أنه مدرب مميز من الناحية التكتيكية والخططية وقادر على بناء جيل جديد للدراويش، فضلاً عن أنه قريب من اللاعبين».

وأشار :«رفضنا التعاقد مع البرازيلي فييرا، لأنه كبير في السن، فضلا عن أنه دائم المشاكل مع اللاعبين والادارات وهذا بسبب عصبيته».