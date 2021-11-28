«التعليم»: فتح باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين بامتحانات الثانوية العامة (الشروط)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح للراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة كرئيس لجنة سير ومراقب أول ورئيس مركز توزيع أسئلة إلكترونيا على موقع الوزارة حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت الوزارة أنه بعد غلق باب التقدم سيتم إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في العمل كرؤساء لجان خلال إجازة نصف العام وحتى بدء الفصل الدراسى الثانى خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة الضوابط والشروط الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، وتتضمن عدم وجود موانع للعضو المرشح والتي تشمل الحرمان من أعمال الامتحانات وتوقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا الإنذار، والخصم من الأجر خمسة أيام، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وأن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، على أن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام، وألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتي الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

وحددت الوزارة شروط الندب والتكليف كرئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيلا والتى تشمل الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2019 بشأن الخدمة المدنية.

ويشترط أن يكون لديه خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة رئيس قسم أو وكيل قسم فضلا عن توافر سمات شخصية وقيادية تسهم في النهوض بالعمل، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.