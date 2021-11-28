شوبير: علي أبو جريشة أنقذ الإسماعيلي من الهبوط

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دافع الإعلامي أحمد شوبير عن اللجنة الفنية السابقة بالنادي الإسماعيلي، والتي كان يترأسها نجم النادي السابق علي أبو جريشة، وذلك بعد البيان الذي أصدره يحيى الكومي، رئيس النادي أمس، وهاجم فيه لجنة أبو جريشة واتهمها بالتسبب في خسائر مالية وفنية للنادي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن اللجنة الفنية السابقة للإسماعيلي؛ كان لها دور كبير في إنقاذ الفريق من الهبوط في الموسم الماضي، مطالبًا إدارة الإسماعيلي بضبط تصريحاتها، معتبرًا ما فعلته اللجنة الفنية السابقة برئاسة علي أبو جريشة، يوازي فوز الفريق بالدوري، خصوصًا بعدما أنقذوا الفريق من كارثة كبرى.

ويذكر أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد نقتطين.