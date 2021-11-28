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أصبح مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاطًا بالغموض الشديد بعد عودة المجلس الحالي.

وسبق وفسخ كارتيرون عقده مع الزمالك وقت تواجد المجلس الحالي قبل أن يدلي بعدها ببعض التصريحات التي برر فيها رحيله لعدم شعوره بالراحة في التعامل مع هذا المجلس.

وأكد مصدر مقرب من كارتيرون أن الأخير لا مانع لديه في العمل مع المجلس الحالي ولكن ببعض الشروط وعلى رأسها عدم إجباره على أي قرار أو عدم ضم عنصر جديد للجهاز بدون موافقته، بالإضافة إلى منحه الحرية الكاملة في كل الأمور الخاصة بفريق الكرة كما كان يعمل من قبل مع حسين لبيب رئيس النادي السابق.

وشدد المصدر على أن كارتيرون من الصعب أن يفسخ عقده ويرحل بسبب وجود 300 ألف دولار كشرط جزائي ولن يدفعهم من جيبه حيث سيترك الكرة في ملعب الإدارة لاتخاذ القرار.