«ما عاش ولا كان اللي يزعلك».. نجوم الفن يدعمون الفنان رشوان توفيق

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حرص عدد كبير من النجوم على دعم الفنان الكبير رشوان توفيق بعد بكاءه أمس ببرنامج واحد من الناس للاعلامي عمرو الليثي، لمعاناته بسبب أزمة تجمعه بابنته الصغري أيه التي رفعت ضده دعوة قضائية هي وزوجها وابنها، وقال توفيق خلال الحلقة أنا المقتول الحي، حقي هيجيلي بالقانو، لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفضل ربنا عليا، كتبت كل ما أملك لزوجتي الراحلةوأولادي، أية بنتي هي وزوجها وابنها في قضايا أسرية بينهم، ورافعة قضية ضدي«.

من جانبها قالت الفنانة وفاء عامر: «كلنا أولادك وعايزينك وربنا يسامحها، يا ريت أبويا كان موجود الاب لا بديل عنه الاب سند حتي لو عضم في قفة».

وقالت الفنانة عبير صبري: «كلنا بنحترمك وبنحبك حضرتك فنان عظيم وزوج واب اعظم متزعلش ربنا موجود وهيجيب حقك ..وحقك علينا».

بينما أكدت الفنانة بدرية طلبه: «كلنا أولادك ومعاك حضرتك مش لواحدك متزعلش شرف ليا أكون بنت لانسان وفنان بأخلاقك وأحترامك وأسمك ماعاش ولا كان اللي يزعلك حضرتك على دماغنا كلنا تاج على راسنا».

وأكدت الفنانة نجلاء بدر: «فنان واب لينا جميعاً ربنا يفك كربك حقك هيجيلك أن شاء الله قريب أوي».

وقال الفنان إيهاب فهمي:«كان لى الشرف ان اخر عمل قدمه الاب والاستاذ رشوان توفيق كان من انتاج المسرح الكوميدى عندما كنت مديرا له تشرفت بالعمل معه، كان يدعو لى وكان دائم الجلوس معى تعلمت منك الكثير في بدايه مشوارى الفنى وسوف اتعلم منك الاكثر اطال الله في عمرك ونحن في انتظارك لكى تنير الساحه الفنيه نحن معك ونحن ابنائك الاب العظيم لنا جميعا رشوان توفيق