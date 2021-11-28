فوزية محمد تتألق بإطلالة راقية على السجادة الحمراء بـ «القاهرة السينمائي»

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تألقت النجمة فوزية محمد ملكة جمال مصر، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 43، حيث ظهرت بإطلالة راقية ومميزة، وخطفت الأنظار بإطلالتها التي جمعت بين التميز والرقى والجمال والبساطة.

وارتدت فوزية فستان أنيق من اللون الارجواني بقصة مميزة برزت قوامها الممشوق وأظهرت رشاقتها، كما ارتدت حقيبة سهرة ملفتة للنظر واكسسوارات بسيطة أكملت إطلالتها الرقيقة، كما ابتعدت تماما عن التكلف واختارت مكياج هادى وتصفيفة شعر زادت من جمالها وتألقها.

وفوزية محمد فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2006، وشاركت في أعمال متميزة في التلفزيون، منها «قلب ميت، برة الدنيا، الصفعة» مع المخرج مجدى أبوعميرة وشريف منير، ومسلسل حدف بحر، دكتور أمراض نسا، مولانا العاشق، كلمة سر«، وآخر اعمالها كان مسلسل»بحر«مع النجم ماجد المصرى وعرض على الشاشات العام قبل الماضى.