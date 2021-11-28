أحمد شوبير: «كيروش دبح القطة من البداية باستبعاد قفشة وشريف»

★ ★ ★ ★ ★

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده قبل سفر الفراعنة إلى قطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب المحدد لها في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، مشددا على أن من حق الجميع توجيه انتقادات للمنتخب بسبب تراجع الأداء.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «كيروش له الحق الأساسي في اختيار اللاعبين، وهو من البداية دبح القطة بعدم اختيار محمد شريف ومحمد مجدي قفشة، لاعبا الأهلي بمباراتي ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر».

وأوضح: «بعد واقعة شريف وقفشة وصلت رسالة كيروش، بأنه له الحق في الاختيارات، واستبعد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، وهذا أمر فني يخصه، لكن أداء المنتخب أمام أنجولا والجابون لم يكن بنفس قوة مباراتي ليبيا».

وأختتم: «لولا إصابة إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، ما كان انضم أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، بعد أن جرى الموافقة على تواجده مع بعثة المنتخب المصري من قبل إدارة ناديه السعودي، خاصة أن فريقه لن يخوض مباريات بمسابقة الدوري السعودي طوال فترة بطولة كأس العرب».