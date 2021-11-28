كشف ملابسات «تزوير» توكيل بيع سيارة عبر الإنترنت

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

تلقي ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بلاغا من صاحب معرض سيارات بالبحيرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته في شرائها، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع إستلم توكيل بيع مزور وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته وإستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم أحد الأشخاص أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح أحد الأشخاص وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع «GBS» بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

بإستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته مجموعة من التوكيلات دون بيانات وتوكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة وشهادة بيانات سيارة ومجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية جميعهم مزورين.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.