الحرب الأهلية في إثيوبيا ومصير سد النهضة «تقرير»

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عام كامل مر على اندلاع الحرب بين الجيش الاثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحرب التي امتدت إلى عدد من الأقاليم الإثيوبية مثل إقليمي أمهرة وعفر.

وأدى هذا الصراع إلى أسوأ أزمة إنسانية شهدتها اثيوبيا على مدار تاريخها، حيث يواجه ملايين الإثيوبيين المجاعة خاصة في شمال البلاد، كما أدت الحرب إلى قتل آلاف الإثيوبيين ونزوح الملايين من أراضيهم.

وتطور الصراع بشكل دراماتيكي وأصبحت قوات جبهة تحرير تيجراي وقوات جيش تحرير أورومو المتحالف معها على بعد كيلومترات قليلة من دخول العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما طالبت عدده دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بسرعة مغادرة إثيوبيا.

وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، خشيتها أن تنهار إثيوبيا إذا استمرت الحرب الأهلية،

وقال بلينكن في تصريحات صحفية إن الصراع يمتد ويتسع، وقد يؤدي إلى انهيار إثيوبيا ويمتد إلى دول أخرى في المنطقة، وسيكون ذلك كارثيًا على الشعب الإثيوبي.

ورغم محاولات والاتحاد الإفريقي لحل الأزمة والتوصل لتسوية بين الحكومة الإثيوبية التي يقودها أبي أحمد، مع جبهة تحرير تيجراي، إلا أن هذه الجهود تصطدم بمواقف متعنته من جانب أبي أحمد الذي أعلن خلال الساعات الماضية أنه سيكون في الخطوط الأمامية للحرب حتي يتم القضاء على جبهة تحرير تيجراي- على حد قوله.

ومعروف تاريخيا أن جميع الصراعات المسلحة في اثيوبيا تنتهي دائما بانتصار طرف على الآخر، وبالتالي فإن الحرب الدائرة حاليا مرجحة للاستمرار، كما أن هناك مخاوف إقليمية ودولية من امتداد الحرب الأهلية الاثيوبية إلى دول أخرى خاصة إريتريا في شمال اثيوبيا والتي تعد حاليا شريك رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد في حربه ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهناك تقارير دولية تؤكد مشاركة الجيش الاريتري في هذه الحرب، الامر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لإصدار بيانات متكررة بضرورة انسحاب الجيش الاريتري من اثيوبيا.

ومعروف أيضا أن بعض الاقاليم الإثيوبية لها امتدادات في دول الجوار مثل الاقليم الصومالي «اوجادين» الذي تطالب الصومال به وتعتبره جزءا من أراضيها، كما أن هناك أيضا إقليم العفر وعيس الذي له امتدادات أيضا إلى جيبوتي، واقليم بني شنقول الذي يعد جزءا من اراضي السودان وتنازلت بريطانيا عنه لإثيوبيا.

العالم أمام وضع سياسي وديموغرافي معقد ينذر بإمتداد شرارات الحرب الدائرة في اثيوبيا إلى دول القرن الأفريقي إريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا وايضا السودان، وهو الامر الذي يتطلب تدخل دولي وأفريقي حاسم لإنهاء هذه الحرب بين نظام أبي أحمد والتيجراي.

وسط هذه الضبابية في المشهد الاثيوبي تثار التساؤلات حول مصير مشروع سد النهضة الاثيوبي، وهل ستستمع الحكومة الإثيوبية إلى صوت العقل والتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، والتوقف عن تعنتها واتخاذ الإجراءات الأحادية ؟.

وفي ظل التدهور السريع للجيش الاثيوبي وهزيمته في أكثر من جبهة أمام جبهة تحرير تيجراي والقوات المتحالفة معها في الأقاليم الإثيوبية، شهدت الايام القليلة الماضية خروج تصريحات متكررة من مسؤولين اثيوبيين عن سد النهضة، وذلك في محاولة مكشوفة للفت أنظار الرأي العام الداخلي في اثيوبيا بعيدا عن الوضع العسكري والسياسي الصعب الذي تعاني منه حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد .

وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، اكد في تصريحات السبت أن بلاده تستمر في عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل، جنبا إلى جنب مع قتالها للإرهابيين.

ونقلت شبكة «إي بي سي نيوز» الإثيوبية،، عن هابتامو إيتيفا، قوله: «بجانب القتال ضد الإرهابيين، نحن مستمرون في بناء سد النهضة العظيم».

وأضاف «أن البناء المنتظم والأعمال المتعلقة بسد النهضة تتقدم بشكل جيد، مشيرا إلى أن اكتمال المرحلة الثانية من السد، سيتيح توليد 600 إلى 700 ميغاواط من الكهرباء.

الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة اعتبر تصريحات وزير الطاقة والمياه الاثيوبي، هدفها الاستهلاك الإعلامي وشد أذر الموالين لحكومة آبي أحمد، فهي تصريحات موجهة للداخل الاثيوبي بالمقام الأول.

وقال شراقي: «لا أعتقد أن هذه الخطوة صحيحة نظراً لأن التصريحات السابقة للجانب الإثيوبي كانت تتحدث عن أن توليد الكهرباء سيكون في أكتوبر الماضي، لكن نحن الآن وصلنا إلى نهاية نوفمبر ولم يحدث شيء، رغم أن إثيوبيا انتهت من مرحلتي التخزين الأولي والثانية بما يوازي 8 مليارات متر مكعب وهو تحزين غير مكتمل نظراً لعدم استكمال مراحل البناء، وهي كميات كافية لتشغيل التوربنيات، لكن عدم حدوث توليد للكهرباء حتي الآن معناه أن هناك مشاكل في التوربينات».

واضاف «ربما تأتى هذه التصريحات لرفع الروح المعنوية للشعوب الاثيوبية في ظل الصراع الدائر، وعدم احراز أي تقدم في سد النهضة بعد التخزين الثانى المحدود في يوليو الماضى،

وأشارو شراقي إلى أنه في حال أن هذه التصريحات صحيحة فإن هذه الخطوة ستخلق مزيداً من المشاكل مع دولتي المصب، بسبب الخلافات الدائرة حول ضرورة الاتفاق على قواعد قانونية حول ملء وتشغيل السد، وهذا ليس في مصلحة إثيوبيا في الوقت الحالي والتي قاربت على الانهيار بسبب الحرب الدائرة بين مختلف الجبهات التي تطالب بالانفصال عن الدولة. وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة «مؤخراً رأينا اتحاد من 9 محموعات اتفقت فيما بينها لمواجهة أبي أحمد بقوة السلاح وهي الآن على مقربة من العاصمة أديس أبابا، كما أن المعلومات الواردة من على الجبهة الاثيوبية تقول أن هناك بعض المسلحين الصوماليين بدأوا في الدخول إلى إقليم «أوجادين» الصومالي الذي تحتله إثيوبيا رغبة منهم في تحريره، وبخاصة ان هذه المجموعات وجدت الحالة الاثيوبية فرصة لتحرير أراضيها المحتلة».

وأشار شراقي إلى أن الدول الكبرى والأوربية وبخاصة إيطاليا التي منها الشركة المنفذة لسد النهضة نصحت بضرورة مغادرة إثيوبيا على أقصي سرعة، وهو ما يعني أن الخبراء الإيطاليين وموظفي الشركة قد يغادرون إثيوبيا أو غادروها بالفعل، وأن عمليات البناء قد تكون متوقفة».

لم تكتف الحكومة الإثيوبية في الساعات الماضية بإعادة طرح مشروع سد النهضة لواجهة الاحداث من جديد، فبدأت في اتباع سياسة خلط الأوراق بفتح جبهة جديدة للقتال، حيث هاجمت قواتها والمليشيات الأمهرية المسلحة وحدات من الجيش السوداني في منطقة الفشقة الصغري.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن تعرضت قواتها التي تعمل في تأمين الحصاد بمنطقة الفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي، منشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية: «تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددًا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه».