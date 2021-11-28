شوبير يكشف عن عهد جديد بين الأهلي والزمالك

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود بارقة أمل في عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين ناديي الأهلي والزمالك، سواء على سبيل تبادل التهنئة والروح الرياضية، أو العلاقات المميزة.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: «هناك بارقة أمل بفتح صفحة جديدة بين ناديي الأهلي والزمالك، نتمنى أن تستمر بعد الفترة الصعبة، التي شهدها الجميع».

وأضاف شوبير: «الزمالك بادر بتهنئة مجلس الأهلي الجديد، والأخير استغل الفرصة وتقبل التهنئة بصدر رحب، وكلف وفدًا بحضور عزاء المستشار الراحل جلال إبراهيم، الذي سيقام اليوم داخل النادي الأبيض».