«التعليم» تطالب طلاب الثانوية بسداد قيمة التأمين على «التابلت»

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طالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب المرحلة الثانوية العامة، بالالتزام بسداد قيمة التأمين على التابلت عن العام الدراسي 2021/ 2022 من خلال منافذ البريد المصري لطلاب المرحلة الثانوية الدارسين بالصفوف (الأول، والثاني، والثالث الثانوي) وكذلك القائمين على العملية التعليمية.

وحذرت الوزارة، في بيان الأحد، من أن عدم سداد قيمة التأمين على التابلت عن العام الدراسي 2021/ 2022 سيؤدي إلى سقوط الحق التأميني للطلاب على الأجهزة في حالة الفقد أو الإصلاح أو التلف.

وأكدت الوزارة أنه يجب على: