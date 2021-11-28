مدة حذف الرسائل للجميع ستصل لـ7 أيام.. واتساب يختبر 5 مزايا ثورية يحتاجها الجميع

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يختبر تطبيق واتساب المملوك لشركة «ميتا» خلال الفترة الراهنة، مجموعة مميزات جديدة من متعلقة بطرق الاستخدام والخصوصية وأشياء آخرى، من أجل إبقاء الأمور ممتعة بالنسبة للمستخدمين.

موقع «news18» ألقى الضوء على المزايا الجديدة الخاضعة للاختبار والتي وصل عددها إلى 5 كالآتي.

المهلة الزمنية لحذف الرسائل

تعتبر المهلة الزمنية التي يتيحها تطبيق واتساب للمستخدمين بمسح الرسائل غير المرغوب بها بعد إرسالها محدودة نسبيًا، لذا يدرس التطبيق أن حيث أن تكون مدة السماح بحذف الرسائل المرسلة بالفعل خلال 7 أيام و8 دقائق بدلًا من ساعة و8 دقائق و16 ثانية.

ضوابط تشغيل الرسائل الصوتية

يسمح واتساب قريبًا للمستخدمين بالتحكم في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية بمقدار مرتين، ولكن سيظل المستخدمين غير قادرين على تقليل سرعة التشغيل.

إخفاء الحالة

يسعى واتساب حاليًا إلى طرح ميزة إخفاء حجب الحالة أو «status» عن بعض جهات الاتصال.

تعديل الصور

يقوم واتساب أيضًا بإضافة إمكانية تحرير الصور، بما يمكن المستخدمين من إضافة ملصقات ونصوص أو قص وتدوير صورهم بواسطة التطبيق.

صانع الملصقات

بعد أن أطلقت الشركة صانع الملصقات الجديد لواتساب على الويب، يتم الآن دراسة طرح نفس الميزة بالتطبيق على الهاتف المحمول، حيث يسمح التطبيق حاليًت للمستخدمين بإرسال ملصقات محملة مسبقًا فقط.