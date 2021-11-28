بعثة بيراميدز تتحرك لملعب مباراة مانياما

★ ★ ★ ★ ★

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر إقامتها في العاصمة الكونغولية كينشاسا في طريقها لملعب الشهداء لخوض مباراة مانياما والتي تنطلق في الثالثة عصرا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مانياما بطل الكونغو بملعب الشهداء في كينشاسا بذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وعقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح طريقة لعب الفريق المنافس والحديث عن طريقة وخطة لعب بيراميدز في اللقاء قبل التوجه مباشرة لملعب المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم على الفوز وتحقيق نتيجة تؤمن عبور بيراميدز إلى دور المجموعات.