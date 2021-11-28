مهرجان سنوي.. مقترح برلماني باستثمار احتفالية طريق الكباش لدعم الخريطة السياحية لمصر

★ ★ ★ ★ ★

قالت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنه لا أحد ينكر صدى افتتاح طريق الكباش وإبهار العالم بهذه الفعالية التي اظهرت عظمة وقوة مصرنا الحبيبة، والتى ما زال صداها يتردد في العالم أجمع وحديث الصحف العالمية والأجنبية.

وأضافت حلاوه انه جاءتها عشرات المقترحات لاستثمار افتتاح الاقصر ومن اهم هذه الاقتراحات ان يكون هناك مهرجان سنوى يحمل اسم «مهرجان الأقصر» يقام في ذات توقيت احتفالية الكباش وهو شهر نوفمبر من كل عام.

على أن يحتوي على موكب بطريق الكباش وفاعليات مختلفة فلكلورية وثقافية وتجارية في المناطق المختلفة المميزة لعاصمة مصر القديمة.

فيتم الاستغلال الأمثل للمواقع المختلفة الاثرية مثل معبدحتشبسوت وكذا الاماكن الطبيعية مثل الاسواق والكورنيش والفلوكات في النيل مع الفلكلور الشعبي لاهالى الاقصر من تحطيب ورقصات شعبية التي يتميز بها اهالينا في الاقصر.

واردفت عضو مجلس النواب.... انها بصدد عقد اجتماع مع وزير السياحة والجهات المعنية في الحكومة من أجل دراسة هذا الاقتراح والوقوف على سبل تنفيذه.