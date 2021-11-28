رئيس هيئة الاستثمار يناقش سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا

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التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دانييلا نيكوليسكو، نائب وزير الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال الروماني، بحضور السفير الروماني بالقاهرة، الأحد، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مصر ورومانيا في المجال الاستثماري خاصة في القطاعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة الصناعات البترولية والبنية التحتية والغزل والنسيج، فضلا عن وضع آليات لتعريف مجتمع الأعمال الروماني بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وكذا التطورات الإيجابية في مجال تيسير بيئة الاستثمار.

وأكد «عبدالوهاب» أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الروماني لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، وكذا الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا، وذلك لعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.

وقد تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مصري روماني يضم كبرى الشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر أواخر شهر يناير المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.