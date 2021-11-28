رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية يناقشون دراسة حول منظومة التدريب الطبي الميداني

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بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الندوة 25 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة اللواء الركن محمد بن محمد الردفانى رئيس وفد الجمهورية اليمنية، وبمشاركة وفود من كافة الدول العربية.

وتناقش الندوة على مدي خمسة ايام دراسة حول «منظومة التدريب الطبي الميدانى لمواكبة متطلبات الاسناد الطبى للعمليات المشتركة.

واكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية اهمية الدراسة التي يناقشها رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة بالدول العربية وهى «منظومة التدريب الطبي الميدانى لمواكبة متطلبات الاسناد الطبى للعمليات المشتركة»، موضحا في كلمته الافتتاحية ان الطب العسكري يلعب دورا هاما في العمليات العسكرية الميدانية وتقديم الدعم والاسناد لكافة افراد الوحدات العسكرية المقاتلة، وكذلك المشاركة الفاعلة في القطاعات المدنية اثناء الازمات والكوارث الطبيعية من اسعافات اولية واجراء عمليات جراحية ميدانية وتوفير المعدات وأليات طبية واقامة المستشفيات الميدانية.

واشاد الذوادي في كلمته بتدخل وتعامل القوات المسلحة بالدول العربية مع جائحة فيروس كورونا المستجد باعتباره خير دليل على الدور الهام الذي تلعبه هذه القوات للتصدي وكيفية ادارة الازمات .مؤكدا ان هذه الدراسة ستساهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات القوات المسلحة بالدول العربية وبلوغ الاهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية.

واوضح الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير خليل الذوادي ان مشاركة رؤساء هيئات التدريب بالدول العربية في ندوة اليوم هو دليل على العزم الدؤؤب لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات والانشطة العسكرية، وتثبيت اواصر المحبة والاخاء بين الاشقاء، كما يعكس الاهتمام الكبير التي توليه قيادات القوات المسلحة بالدول العربية من اجل توطيد اسس التعاون للعمل العربي المشترك.

وشدد الذوادي ان من الاهداف الاساسية لندوات هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو اعداد دراسة موحدة تساهم في رفع الكفاءة العسكرية لافراد القوات المسلحة ودراسي الكليات العسكرية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم والتعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالاضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث وتطوير الاساليب في كافة المجالات من اجل توحيد القائد العسكرية بالدول العربية، وهو الامر الذي ينعكس بالايجاب على افراد القوات المسلحة من خلال غرس روح الفريق بين افراد الوحدات العسكرية للعمل بشكل منسجم ومتكامل.