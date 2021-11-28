منة شلبي تنتظر عرض فيلمها «من أجل زيكو» 5 يناير المقبل

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تنتظر الفنانة منة شلبي عودتها للسينما من خلال فيلمها الجديد «من أجل زيكو» إخراج بيتر ميمى، تأليف مصطفى حمدي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتقرر عرضه في عدد كبير من دور العرض المصرية والعربية ٥ يناير المقبل.

يذكر أن منة يعرض لها حاليا فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي، ويشاركهما البطولة صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.