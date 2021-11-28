مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين باختناق في حريقين منفصلين بسوهاج

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لقى عامل وزوجته وطفلتهما الرضيعة مصرعهم في حريق نشب في شقتهم بدائرة حى الكوثر في شرق محافظة سوهاج، كما أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق وجرى إسعافهم على إثر حريق ضخم نشب في منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة «القيسارية التجارية» بمدينة طهطا في شمال المحافظة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارين من إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بشقة بالطابق السادس بدائرة قسم شرطة الكوثر، وحريق بمحل ومخزن مستلزمات كهربائية بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا، فانتقل مدير الأمن، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقوات إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق الأول بحى الكوثر وإخماده، وأسفر الحريق عن مصرع مالك الشقة أحمد. أ. م «24 سنة – عامل»، إثر إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 100%، وزوجته فاطمة. ع. ب «20 سنة- ربة منزل»، ونجلتهما الطفلة مكة البالغة من العمر عام، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، كما نتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة بالكامل.. وفى مدينة طهطا تبين للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، نشوب الحريق في عقار قديم مكون من 3 طوابق، ومبنى بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك ورثة أشرف. ا. ق على مساحة 200 متر مربع، والطابق الأول يستغل كمحل ومخزن مستلزمات كهربائية ملك محمد. أ. ق «16 سنة- طالب» ويقيم بذات الناحية، وامتد للطابقين الثاني والثالث، وهما عبارة عن مخزن بضائع وإستراحة ملكه، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة وفيات، وأصيب 3 أشخاص بحالات اختناق وتم علاجهم فـي حينه بمعرفة المسعفين، وعقب سيطرة قوات الحماية المدنية على ألسنة النيران ونظراً لطبيعة المبنى من أساسات وما بداخله من بضائع، استمر انبعاث الأدخنة منه، وظلت قوات الحماية المدنية فـي التعامل معها بخراطيم المياه حتى إخمادها، وتم استدعاء مهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حيث قرروا أن كميات المياه المستخدمة فـي الإطفاء تؤثر على المبنى القديم بما يستلزم إزالة أجزاء أساسية منه، وأصدرت الوحدة المحلية قراراً بالإزالة فـي مواجهة مالك المنزل، وقامت باستدعاء أحد المقاولين لتنفيذ الإزالة تحت إشراف الإدارة الهندسية، وتم عمل كردون أمني لملاحظة الحالة بالمنطقة ومنع المارة، ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي لوجود توصيلات كهربائية كثيرة داخل مخزن الطابق الأرضي، وتحرر بالحريقين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.