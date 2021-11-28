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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الأحد، السفير باسل صلاح، بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر بصربيا، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بصربيا سواء في مجال تدريب الأئمة، أم إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات صربيا بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

وقد أهدى وزير الأوقاف للسفير باسل صلاح المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني باللغتين العربية والإنجليزية، متمنيًّا له كل التوفيق.

وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد بصربيا