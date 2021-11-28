بعد انضمامها لمسلسل «عازفة الكمان».. لين برازي تكشف دورها بالعمل

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بدأت أسرة مسلسل «عازفة الكمان» والذي يتم تصويره حاليًا في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، بحضور نخبة من نجوم الدراما السورية والإماراتية واللبنانية.

وانضمت الفنانة الشابة لين برازي إلى المسلسل الاجتماعي «عازفة الكمان»، إخراج عاطف كيوان، قصة وسيناريو وحوار بسام جنيد، إدارة عاصم العوا، وإنتاج شركة بروكس برودكشن للإنتاج الفني.

وأكدت «برازي» سعادتها بالتواجد في المسلسل، خاصة وأن العمل هو الأول لها في دولة الإمارات، ويضم نخبة من نجوم الفن العرب.

وأعربت الفنانة في تصريحات لها عن سعادتها لانضمامها بالمسلسل إلى جانب أسماء لهم وزنهم حسب تعبيرها وعلى رأسهم أمل عرفة وماهر صليبي ووائل شرف، موجهة الشكر للمخرج عاطف كيوان والذي وصفته بأنه محترف يعمل على أدوات الفنان ويُهيء له الظروف المناسبة لتأدية دوره على أكمل وجه.

وعن دورها، قالت: «بالنسبة لشخصيتي، فهي فتاة متمردة حساسة، تعمل كجاسوسة اجتماعية لأحد الأشخاص، وتتخذ من البار كعمل لها، تدور حولها أحداث جميلة ومشوقة للغاية، والدور ممتع بالنسبة لي، خاصة وأني أؤديه أمام الفنان ماهر صليبي والنجم الإماراتي حبيب غلوم».

«عازفة الكمان» من بطولة أمل عرفة، وائل شرف، مرح جبر، ماهر صليبي، حبيب غلوم، مايا محفوظ، عبدالهادي صباغ، مازن معضم، عبدالله قحطاني، روعة ياسين، أكرم الحلبي، عبدالله الغامدي، جمال العلي، هيثم اسماعيل، منصور الفيلي، حمد الكبيسي.