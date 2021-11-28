رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

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وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور رمضان محمد حسان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف و المنظمة، يأتي التعاون في إطار الاهتمام المشترك بين الجانبين في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفضيلة الشيخ عصام حسنى عبد الحليم مدير عام منطقة بني سويف الأزهرية والأمين العام لفرع المنظمة ببني سويف.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن البروتوكول يهدف إلى إقامة ندوات تثقيفية وتوعوية مشتركة، وعمل دورات تدريبية، وقوافل طبية، ومعارض فنية متنوعة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات في مختلف المجالات، وعمل المسابقات لاكتشاف المواهب في الأنشطة المتنوعة من الشعر والإلقاء والإنشاد، على أن يلتزم كل طرف بتعيين منسق يقوم بإعداد البرامج التنفيذية والإشراف عليها وتقديم تقرير دوري عن الأنشطة المنفذة ومقترحات تطويرها.

وأهدي الدكتور رمضان محمد الدكتور منصور حسن مجموعة من الكتب من سلسلة إصدارات المنظمة عن مشروع تفنيد الفكر المتطرف.